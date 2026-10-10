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Ярмолюк забив свій другий в кар’єрі гол в АПЛ

Олег Дідух — 10 жовтня 2026, 17:34
Ярмолюк забив свій другий в кар’єрі гол в АПЛ
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Центральний півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк забив гол за Брентфорд у матчі шостого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли.

Він вийшов у основі Брентфорда на матч і вже на десятій хвилині відкрив рахунок. Для Ярмолюка це перший гол у поточному сезоні та сумарно другий у кар'єрі в АПЛ.

Єгор сумарно за кар'єру провів у АПЛ 101 матч. Окрім двох голів, також відзначився трьома асистами, один із яких – уже у поточному сезоні.

Зазначимо, що лідерство Брентфорда довго не протрималося: уже за дві хвилини Астон Вілла зрівняла рахунок зусиллями форварда Ніколаса Джексона.

Нагадаємо, раніше Ярмолюк увійшов до числа претендентів на звання найкращого гравця вересня у Брентфорді.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Єгор Ярмолюк

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