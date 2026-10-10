Ярмолюк забив свій другий в кар’єрі гол в АПЛ

Центральний півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк забив гол за Брентфорд у матчі шостого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли.

Він вийшов у основі Брентфорда на матч і вже на десятій хвилині відкрив рахунок. Для Ярмолюка це перший гол у поточному сезоні та сумарно другий у кар'єрі в АПЛ.

🚨 Yehor Yarmoliuk right footed shot from the centre of the box to the centre of the goal. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa 0-1 Brentford https://t.co/IWsySpiiXy — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2026

Єгор сумарно за кар'єру провів у АПЛ 101 матч. Окрім двох голів, також відзначився трьома асистами, один із яких – уже у поточному сезоні.

Зазначимо, що лідерство Брентфорда довго не протрималося: уже за дві хвилини Астон Вілла зрівняла рахунок зусиллями форварда Ніколаса Джексона.

Нагадаємо, раніше Ярмолюк увійшов до числа претендентів на звання найкращого гравця вересня у Брентфорді.