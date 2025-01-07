Забарний розповів, як йому вдалося закріпитись в основі Борнмута

Захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний розповів, що в його стабільному місці в основному складі команди немає ніякого секрету.

Своїми думками він поділився у коментарі для Setanta Sports.

"Як так сталося, що я пропустив лише 1 гру в АПЛ з початку минулого сезону? Нема секрету, просто працюю, і так воно виходить. Я дуже радий, що можу грати кожен матч. Для мене це великий досвід, я хочу тільки прогресувати та отримувати максимум.

Це добре, коли в тебе напружений графік. Тобі не потрібно проходити другі збори взимку, тому це добре. Я почуваю себе комфортно психологічно й фізично, тому для мене це не проблема", – сказав Забарний.

Нагадаємо, напередодні Борнмут підсилив центральний захисник Ді Сі Юнайтед Матаї Акінмбоні, який може стати потенційною заміною для Іллі Забарного. Західні ЗМІ пов'язують українця з можливим трансфером у Реал, Челсі або Ліверпуль.

Раніше інтерес до Іллі Забарного також виявляв французький ПСЖ. Окрім того, захисник став найкращим українським футболістом у 2024 році за версією сайту Чемпіон.