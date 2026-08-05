Забарний: Почати сезон із двох важливих матчів – це чудова підготовка

Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний висловився про підготовку до нового сезону.

Його слова передає пресслужба паризького клубу.

Попереду на підопічних Луїса Енріке очікує два товариські матчі, після чого буде титульний поєдинок за Суперкубок УЄФА. Українець розповів, який настрій у команди напередодні протистояння з Астон Віллою:

"Це фінал, це матч, який треба виграти. Гадаю, ми залишимося вірними собі, бо це наш стиль гри, і подивимося, що з цього вийде. Такий вже футбол: можна виграти, можна програти. Але я бачу нашу команду як згуртований колектив, сильну команду. Звісно, ми дуже хочемо здобути цей трофей. Ми підходимо до цього матчу всі разом і подивимося, що з цього вийде".

А вже після першого фіналу через чотири дні парижани зіграють за Суперкубок Франції проти Ланса. Ілля зізнався, чи є такий графік найкращим способом зберегти імпульс минулого сезону.

"Так, безперечно! Адже фінал трапляється не так часто в житті. Тож це справді велика відповідальність. Нам просто треба залишатися зосередженими та готовими. Почати сезон із двох важливих матчів – це чудова підготовка. Після цього поєдинку розпочнеться чемпіонат, і ми будемо готові, це точно", – сказав Забарний.

Зазначимо, що наразі майбутнє Іллі Забарного залишається невизначеним. Інсайдери повідомляли, що ним цікавиться Ліверпуль, який влітку очолив колишній тренер українця Андоні Іраола.

Нагадаємо, що киянин у першому сезоні за ПСЖ провів 37 матчів. Він здобув із командою чотири трофеї, зокрема, став переможцем Ліги чемпіонів.