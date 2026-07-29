Дружина Забарного вразила фігурою в леопардовому купальнику під час відпочинку в Іспанії

Дружина захисника збірної України та французького ПСЖ Іллі Забарного Ангеліна знову привернула увагу шанувальників новою добіркою ефектних світлин із відпочинку.

У своєму Instagram дівчина опублікувала серію кадрів з Іспанії, коротко підписавши публікацію: "Spain recap".

На фото Ангеліна насолоджується сонячними днями біля басейну з мальовничим видом на море та демонструє стильний літній образ.

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Для фотосесії кохана українського футболіста обрала леопардовий купальник, легку білу сорочку та капелюх, які вдало підкреслили її струнку фігуру.

Світлини швидко зібрали безліч лайків і захоплених коментарів від підписників, які традиційно засипали Ангеліну компліментами.

Нагадаємо, напередодні Ілля Забарний разом із коханою вирушив до мальовничого Хаконе, поділившись атмосферними знімками.

Раніше повідомлялося, що дружина футболіста поділилася новими кадрами зі свого життя у Парижі.