Ми не були готові до цього чемпіонату світу: Забарний – про поразку від Швеції

Захисник збірної України Ілля Забарний пояснив поразку від Швеції (1:3) у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це він розповів у коментарі Гливинський Pro Sport.

"Я не побачив нічого нового, чесно. Шведи просто використали наші помилки. Вони не помилялися – ми помилялися. Вони використали помилки, забили голи – і все. Щоб я щось побачив, що щось не так, що щось нове, щось сталося – ні. В роздягальні, в команді – так само.

Я не хочу нікого з хлопців винити. Самовіддача була, всі бажали цього, але в футбол ми не перемогли. Треба виходити грати в футбол і вміти в нього грати.

Звісно, це прикро, коли в такий момент ми не виходимо на чемпіонат світу. Але для мене це великий досвід, так само як і того разу, коли ми не вийшли. Це дуже прикро, але, на жаль, такі реалії. На жаль, напевно, ми не були готові до цього чемпіонату світу. Сподіваюся, на наступну світову першість ми будемо готові. Це футбол, на жаль, так і є", – сказав захисник.