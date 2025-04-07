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Забарний може змінити клубну прописку в АПЛ

Олексій Мурзак — 7 квітня 2025, 23:18
Забарний може змінити клубну прописку в АПЛ
Ілля Забарний
Getty Images

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний потрапив до сфери інтересів Ньюкасла.

Про це повідомляє The Newcastle United Blog.

За інформацією джерела, трансфер 22-річного центрбека є пріоритетним для "сорок". Також Ньюкасл зберігає інтерес до захисника Крістал Пелес Марка Гехі.

У поточному сезоні Ілля Забарний провів за Борнмут 32 матчі. В останніх трьох поєдинках головний тренер "вишень" Андоні Іраола змінював гравця по ходу матчу.

Нагадаємо, 5 квітня, Борнмут зіграв унічию з Вест Гемом (2:2).

Раніше повідомлялося про інтерес до Забарного з боку італійського Мілана. 

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