Забарний може змінити клубну прописку в АПЛ
Ілля Забарний
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Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний потрапив до сфери інтересів Ньюкасла.
Про це повідомляє The Newcastle United Blog.
За інформацією джерела, трансфер 22-річного центрбека є пріоритетним для "сорок". Також Ньюкасл зберігає інтерес до захисника Крістал Пелес Марка Гехі.
У поточному сезоні Ілля Забарний провів за Борнмут 32 матчі. В останніх трьох поєдинках головний тренер "вишень" Андоні Іраола змінював гравця по ходу матчу.
Нагадаємо, 5 квітня, Борнмут зіграв унічию з Вест Гемом (2:2).
Раніше повідомлялося про інтерес до Забарного з боку італійського Мілана.