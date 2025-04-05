Евертон за відсутності Миколенка відібрав очки у Арсенала в 31 турі АПЛ

У суботу, 5 квітня, 31-й тур Англійської Прем'єр-ліги стартував п'ятьма матчами.

У першому поєдинку ігрового дня Евертон приймав Арсенал. Як і повідомлялося раніше, Віталій Миколенко не потрапив до заявки "ірисок" на цю гру. Але й без українця команда Девіда Моєса впоралася зі своїм завданням.

Хоча саме "каноніри" вийшли вперед по ходу першого тайму завдяки голу Леандро Троссара. Проте на старті другої половини гри господарі поля відігралися за рахунок голу з пенальті у виконанні Ілімана Ндіає. За наступні 40 хвилин ігрового часу жодна з команд не змогла відзначитися, а тому зустріч завершилася внічию 1:1. Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних гостей.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

31 тур, 5 квітня

Евертон – Арсенал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Троссар, 1:1 – 49 Ндіає (пенальті).

17:00 Вест Гем – Борнмут

17:00 Іпсвіч – Вулвергемптон

17:00 Крістал Пелес – Брайтон

19:30 Астон Вілла – Ноттінгем Форест

Турнірна таблиця АПЛ

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Раніше головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував кадрові проблеми своєї команди через травми.