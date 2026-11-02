Тен Гаг оцінив можливість вильоту Манчестер Юнайтед в Чемпіоншип

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг оцінив можливість вильоту команди в Чемпіоншип за підсумками сезону.

Думку фахівця передає ESPN.

За словами нідерландця, такий варіант розвитку подій цілком можливий, оскільки усі команди АПЛ достатньо сильні, щоб претендувати на місце в елітному дивізіоні.

"Усі команди і тренери дуже сильні, а тому якщо ви опинитесь в нижчому дивізіоні, якщо потрапите в це замкнуте коло – ситуація стане надважкою", – додав Тен Гаг.

Також екстренера "дияволів" спитали, чи вважає він свій період в клубі успішним, на що фахівець відповів ствердно.

"До мого приїзду клуб не вигравав трофеїв шість років – подивіться, де вони зараз. Ми виграли два трофеї, грали у фіналах Кубку Англії, посіли третє місце і час від часу демонстрували дійсно непоганий футбол", – розповів Тен Гаг.

Ерік Тен Гаг тренував "червоних дияволів" з 2022 по 2024 рік, вигравши за цей час Кубок Англії-2023/24 та Кубок англійської ліги-2022/23.

Зазначимо, що МЮ наразі переживає не найкращі часи, перебуваючі за підсумками 9 туру на 17 місці в турнірній таблиці, випереджаючі Крістал Пелес лише за додатковими показниками.

Напередодні "манкуніанці" вчергове програли в АПЛ – цього разу Челсі.