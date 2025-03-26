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Італійський гранд влітку спробує підписати українського захисника

Олексій Мурзак — 26 березня 2025, 18:59
Італійський гранд влітку спробує підписати українського захисника
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля потрапив до сфери інтересів Мілана.

Про це повідомляє TransferFeed.

За інформацією джерела, новопризначений спортивний директор "россонері" Фабіо Паратічі особисто зацікавлений в трансфері 22-річного оборонця збірної України.

Паратічі хоче побудувати в Мілані амбітний проєкт і запросити туди влітку багато молодих талантів, а Забарний є першим у списку.

Раніше повідомлялося, що Ілля відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ілля Забарний за Борнмут відіграв у 29 матчах у всіх турнірах.

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