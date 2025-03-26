Італійський гранд влітку спробує підписати українського захисника
Ілля Забарний
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Український захисник Борнмута Ілля потрапив до сфери інтересів Мілана.
Про це повідомляє TransferFeed.
За інформацією джерела, новопризначений спортивний директор "россонері" Фабіо Паратічі особисто зацікавлений в трансфері 22-річного оборонця збірної України.
Паратічі хоче побудувати в Мілані амбітний проєкт і запросити туди влітку багато молодих талантів, а Забарний є першим у списку.
Раніше повідомлялося, що Ілля відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря.
Нагадаємо, у поточному сезоні Ілля Забарний за Борнмут відіграв у 29 матчах у всіх турнірах.