Собослай назвав ціль Ліверпуля на сезон

Півзахисник Ліверпуля та збірної Угорщини Домінік Собослай відповів на запитання про те, який результат у поточному сезоні можна буде вважати успішним для команди Андоні Іраоли.

Слова угорця наводить Фабріціо Романо.

"Успіхом буде лише перемога в чемпіонаті. Ми – Ліверпуль, ми завжди повинні бути серед претендентів. Такий наш менталітет", – заявив Собослай.

Напередодні Ліверпуль у 9 турі АПЛ вдома програв Арсеналу з рахунком 0:1. Наразі команда Іраоли йде п'ятою в турнірній таблиці чемпіонату Англії, відстаючи від Арсеанала вже на 9 очок.

На рахунку Собослая 3 голи в 9 матчах у всіх турнірах у поточному сезоні. Його контракт діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 100 мільйонів євро.