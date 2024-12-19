Тоттенгем у січні планує провести переговори щодо трансферу Забарного та навіть підготував план "Б"

Керівництво Тоттенгема в січні планує провести переговори щодо трансферу захисника збірної України та Борнмута Іллі Забарного.

Про це повідомляє портал LastWordOnSpurs.

При цьому в клубі розуміють, що українець, напевно, захоче залишитися в стані "вишень" до кінця сезону 2024/25, тому готують план "Б", за яким перехід відбудеться у літнє трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що "шпори" готові виплатити за українця 50 млн фунтів. Наставник лондонського клубу Ангелос Постекоглу виявив особисту зацікавленість в оборонці, подібної думки дотримується і менеджмент клубу.

Нагадаємо, інтерес до Забарного висловлює не тільки Тоттенгем. Зокрема, скаути Челсі переглядали українського захисника Борнмута як раз у матчі з Тоттенгемом, що проходив в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Представники "синіх" були вражені грою 22-річного українця, який провів на полі весь матч та допоміг "вишням" перемогти з рахунком 1:0.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 16 матчів матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.