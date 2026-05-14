Забарний опинився у збірній туру чемпіонату Франції
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив у символічну збірну 29 туру французької Ліги 1 за версією статистичного порталу SofaScore.
Парижани в перенесеній грі здолали Ланс з рахунком 2:0. Завдяки цьому результату вони достроково оформили чемпіонство.
23-річний киянин двічі виносив м'яч із порожніх воріт у поєдинку між лідерами чемпіонату Франції. За свій виступ Ілля отримав оцінку 9,1.
Це третій за величиною бал серед усіх гравців символічної збірної.
Зазначимо, що в нинішній кампанії Забарний провів 35 матчів на клубному рівні в усіх турнірах. У них він відзначився одним голом.
Українець у дебютному сезоні в ПСЖ має шанс виграти ще один трофей. 30 травня парижани у фіналі Ліги чемпіонів гратимуть з Арсеналом.