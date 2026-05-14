Забарний опинився у збірній туру чемпіонату Франції

Денис Іваненко — 14 травня 2026, 10:31
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив у символічну збірну 29 туру французької Ліги 1 за версією статистичного порталу SofaScore.

Парижани в перенесеній грі здолали Ланс з рахунком 2:0. Завдяки цьому результату вони достроково оформили чемпіонство.

23-річний киянин двічі виносив м'яч із порожніх воріт у поєдинку між лідерами чемпіонату Франції. За свій виступ Ілля отримав оцінку 9,1.

Це третій за величиною бал серед усіх гравців символічної збірної.

Team of the Week provided by Sofascore

Зазначимо, що в нинішній кампанії Забарний провів 35 матчів на клубному рівні в усіх турнірах. У них він відзначився одним голом.

Українець у дебютному сезоні в ПСЖ має шанс виграти ще один трофей. 30 травня парижани у фіналі Ліги чемпіонів гратимуть з Арсеналом.

