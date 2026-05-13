Забарний у складі ПСЖ став чемпіоном Франції

У середу, 13 травня, відбулися перенесені матчі 29-го туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Брест у домашньому поєдинку поступився Страсбургу. Доля матчу вирішилася ще у першій двадцятихвилинці: на 9-й хвилині Барко відкрив рахунок. Вже через 4 хвилини Ажорк відповів забитим м'ячем, а остаточний результат зафіксував Нанасі.

Закрило футбольний день у Франції центральне протистояння туру. ПСЖ мінімально переграв свого головного конкурента по турнірній таблиці – Ланс. Перший м'яч у зустрічі забив Хвіча Кварацхелія з передачі Усмана Дембеле. Під завісу гри голом відзначився Мбає, поставивши крапку у цьому матчі.

Завдяки цьому результату, за один тур до закінчення чемпіонату команда Луїса Енріке достроково стала чемпіоном Франції.

Український центральний захисник Ілля Забарний провів на полі весь матч та отримав від статистичного порталу Sofascore оцінку 9.3, ставши найкращим гравцем у матчі. Забарний за цю гру отримав одну жовту картку за фол наприкінці першого тайму, віддав 86 точних передач із 87 та виграв 5 із 7 дуелей на полі й 1 з 2 у повітрі.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

29 тур, 13 травня

Брест – Страсбург 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 9 Барко, 1:1 – 13 Ажорк, 1:2 – 20 Нанасі

Ланс – ПСЖ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Кварацхелія, 0:2 – 90+3 Мбає

