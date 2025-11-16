Забарний обійшов Ракицького за кількістю матчів за збірну України
Ілля Забарний
УАФ
Ілля Забарний обійшов Ярослава Ракіцького за кількістю матчів за збірну України.
Для 23-річного центрбека матч проти Ісландії у межах відбору на ЧС-2026, у якому він вийшов у стартовому складі, став 55-м за національну команду.
Водночас Ракицький у складі "синьо-жовтих" зіграв 54 поєдинки.
Для виходу в плейоф кваліфікації Україні необхідно тільки перемагати ісландців.