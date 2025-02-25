Забарний входить до найбільш швидких центральних захисників АПЛ
Ілля Забарний
Захисник Борнмута та національної збірної України Ілля Забарний увійшов до найшвидших центральних оборонців нинішнього сезону АПЛ.
Про це повідомляє FC.pff.com.
Українець в одному з матчів досяг швидкості в 34,15 км/год. Цей показник є другим серед усіх центральних захисників Прем'єр-ліги, які провели на полі щонайменше 900 хвилин цього сезону.
Найкращий результат належить Максанс Лакруа. Представник Кристал Пелес розвинув швидкість до 34,45 км/год.
П'ятірка найшвидших центральних захисників АПЛ цього сезону:
- Максанс Лакруа (Крістал Пелас) – 34,45 км/год
- Ілля Забарний (Борнмут) – 34,15 км/год
- Мурільйо (Ноттінгем Форест) – 33,92 км/год
- Метт Доерті (Вулвергемптон) – 33,78 км/год
- Ібраїма Конате (Ліверпуль) – 33,57 км/год
Нагадаємо, що Футбольна асоціація (FA) залишила в силі червону картку Забарного. Українець пропустить найближчі три матчі Борнмута.