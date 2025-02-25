Забарний входить до найбільш швидких центральних захисників АПЛ

Захисник Борнмута та національної збірної України Ілля Забарний увійшов до найшвидших центральних оборонців нинішнього сезону АПЛ.

Про це повідомляє FC.pff.com.

Українець в одному з матчів досяг швидкості в 34,15 км/год. Цей показник є другим серед усіх центральних захисників Прем'єр-ліги, які провели на полі щонайменше 900 хвилин цього сезону.

Найкращий результат належить Максанс Лакруа. Представник Кристал Пелес розвинув швидкість до 34,45 км/год.

П'ятірка найшвидших центральних захисників АПЛ цього сезону:

Максанс Лакруа (Крістал Пелас) – 34,45 км/год Ілля Забарний (Борнмут) – 34,15 км/год Мурільйо (Ноттінгем Форест) – 33,92 км/год Метт Доерті (Вулвергемптон) – 33,78 км/год Ібраїма Конате (Ліверпуль) – 33,57 км/год

Нагадаємо, що Футбольна асоціація (FA) залишила в силі червону картку Забарного. Українець пропустить найближчі три матчі Борнмута.