Апеляція відхилена: FA залишила червону картку Забарного в силі

Апеляція Борнмута на червону картку Іллі Забарного була відхилена Футбольною асоціацією (FA). Тепер український захисник пропустить три матчі через дискваліфікацію. Він не допоможе проти Брайтона, Вулвергемптона (Кубок Англії) та Тоттенгема.

Про це повідомляє Bournemouthecho.co.uk.

Український захисник отримав вилучення в матчі 26-го туру АПЛ. Він на 31-й хвилині поєдинку отримав пряму червону картку за небезпечний підкат у центрі поля. Ілля першим доторкнувся до м'яча, але від цього доторку нога Іллі змінила траєкторію та влетіла шипами в суперника.

Нагадаємо, Ілля Забарний став найгіршим гравцем у тому матчі. Статистичний портал SofaScore оцінив виступ українця у 5,4 бали. Це найнижчий показник у складі обох колективів.

Для вихованця Динамо це була перша червона картка за Борнмут. За "вишень" бек провів 75 матчів і забив 1 гол.