Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Апеляція відхилена: FA залишила червону картку Забарного в силі

Руслан Травкін — 25 лютого 2025, 12:53
Апеляція відхилена: FA залишила червону картку Забарного в силі
Ілля Забарний
Getty images

Апеляція Борнмута на червону картку Іллі Забарного була відхилена Футбольною асоціацією (FA). Тепер український захисник пропустить три матчі через дискваліфікацію. Він не допоможе проти Брайтона, Вулвергемптона (Кубок Англії) та Тоттенгема.

Про це повідомляє Bournemouthecho.co.uk.

Український захисник отримав вилучення в матчі 26-го туру АПЛ. Він на 31-й хвилині поєдинку отримав пряму червону картку за небезпечний підкат у центрі поля. Ілля першим доторкнувся до м'яча, але від цього доторку нога Іллі змінила траєкторію та влетіла шипами в суперника.

Нагадаємо, Ілля Забарний став найгіршим гравцем у тому матчі. Статистичний портал SofaScore оцінив виступ українця у 5,4 бали. Це найнижчий показник у складі обох колективів.

Для вихованця Динамо це була перша червона картка за Борнмут. За "вишень" бек провів 75 матчів і забив 1 гол.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

Ілля Забарний

Борнмут Забарного гостюватиме у Брайтона, жіноча збірна України в Лізі націй: розклад матчів українців
Борнмут прийняв рішення оскаржити червону картку Забарного
У нього поїхала нога: тренер Борнмута відреагував на вилучення Забарного
Асенсіо та Рашфорд принесли Астон Віллі вольову перемогу над Челсі в 26 турі АПЛ
Вилучення та вихід на заміну: Забарний і Зінченко дізналися оцінки за матчі проти Вулвз та Вест Гема

Останні новини