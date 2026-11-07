ПСЖ завдяки голу Забарного переміг Труа, ФК Париж мінімально здолав Осер у 10 турі Ліги 1

У суботу, 7 листопада, відбулася низка матчів 10-го туру французької Ліги сезону-2027/27.

Розпочала ігровий день мінімальна перемога ФК Париж над Осером. Героєм зустрічі став Сінайоко, який забив єдиний гол у цій зустрічі на 63-й хвилині.

ПСЖ перейняв цю естафету і також здобув звитягу над своїм суперником завдяки одному забитому м'ячу, тільки цього разу головною персоною матчу став український центральний захисник Ілля Забарний.

Гравець збірної України під час розіграшу кутового скористався передачею Маюлю та відправив м'яч у сітку воріт головою.

Зауважимо, що це третій гол Забарного у складі французького гранда з того моменту, як він перейшов до команди влітку 2025 року. Статистичний портал Sofascore визнав українця гравцем матчу, оцінивши його дії у 8.6 бала.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

10 тур, 7 листопада

Осер – Париж – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 63 Сінайоко

ПСЖ – Труа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 39 Забарний

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у стартовому матчі туру Тулуза здобула впевнену перемогу над Страсбургом.