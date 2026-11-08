Забарний – після переможного матчу з Труа: Я багато працював і заслуговую грати
Захисник ПСЖ Ілля Забарний висловився про перемогу команди над Труа в матчі 10 туру Ліги 1.
Відео з флешінтерв'ю наводить Paris No Limit.
"Ми перебуваємо у чудовій формі, прекрасних фізичних кондиціях, тож маємо просто продовжувати в тому ж дусі. У нас все працює добре і ми не зробили нічого виняткового – просто робимо свою справу.
Щодо мене, то я багато працював, залишався зосередженим і тепер граю – думаю, я роблю це добре і заслуговую на це", – розповів Забарний.
Нагадаємо, Парі Сен-Жермен переміг Труа з рахунком 1:0 і єдиний гол в матчі забив саме український центрбек.
Зауважимо, що це третій гол Забарного у складі французького гранда з того моменту, як він перейшов до команди влітку 2025 року. Статистичний портал Sofascore визнав українця гравцем матчу, оцінивши його дії у 9.0 балів.
Раніше Вільям Пачо оцінив внесок Забарного у гру команди за відсутності її капітана Маркіньйоса.