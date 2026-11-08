Забарний – після переможного матчу з Труа: Я багато працював і заслуговую грати

Захисник ПСЖ Ілля Забарний висловився про перемогу команди над Труа в матчі 10 туру Ліги 1.

Відео з флешінтерв'ю наводить Paris No Limit.

"Ми перебуваємо у чудовій формі, прекрасних фізичних кондиціях, тож маємо просто продовжувати в тому ж дусі. У нас все працює добре і ми не зробили нічого виняткового – просто робимо свою справу.

Щодо мене, то я багато працював, залишався зосередженим і тепер граю – думаю, я роблю це добре і заслуговую на це", – розповів Забарний.

❤️💙🎙️🇺🇦 Zabarnyi : "On est en pleine forme, en bonne condition physique, et il faut juste continuer comme ça. Tout fonctionne bien au sein de l'équipe. On n'a rien fait d'exceptionnel, on continue simplement à travailler, à faire notre boulot, et maintenant c'est notre moment. J’ai beaucoup travaillé, je suis resté concentré, et maintenant je joue des matches. Je pense que je joue bien, alors je le mérite." — Paris No Limit (@Xparisnolimit) November 8, 2026

Нагадаємо, Парі Сен-Жермен переміг Труа з рахунком 1:0 і єдиний гол в матчі забив саме український центрбек.

Зауважимо, що це третій гол Забарного у складі французького гранда з того моменту, як він перейшов до команди влітку 2025 року. Статистичний портал Sofascore визнав українця гравцем матчу, оцінивши його дії у 9.0 балів.

Раніше Вільям Пачо оцінив внесок Забарного у гру команди за відсутності її капітана Маркіньйоса.