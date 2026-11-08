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Забарний – після переможного матчу з Труа: Я багато працював і заслуговую грати

Володимир Максименко — 8 листопада 2026, 09:26
Забарний – після переможного матчу з Труа: Я багато працював і заслуговую грати
Ілля Забарний
Getty Images

Захисник ПСЖ Ілля Забарний висловився про перемогу команди над Труа в матчі 10 туру Ліги 1.

Відео з флешінтерв'ю наводить Paris No Limit.

"Ми перебуваємо у чудовій формі, прекрасних фізичних кондиціях, тож маємо просто продовжувати в тому ж дусі. У нас все працює добре і ми не зробили нічого виняткового – просто робимо свою справу.

Щодо мене, то я багато працював, залишався зосередженим і тепер граю – думаю, я роблю це добре і заслуговую на це", – розповів Забарний.

Нагадаємо, Парі Сен-Жермен переміг Труа з рахунком 1:0 і єдиний гол в матчі забив саме український центрбек.

Зауважимо, що це третій гол Забарного у складі французького гранда з того моменту, як він перейшов до команди влітку 2025 року. Статистичний портал Sofascore визнав українця гравцем матчу, оцінивши його дії у 9.0 балів. 

Раніше Вільям Пачо оцінив внесок Забарного у гру команди за відсутності її капітана Маркіньйоса.

Ілля Забарний Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ

Ілля Забарний

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