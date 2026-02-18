Шахтар продовжує полювання за трьома талановитими бразильцями
Донецький Шахтар стежить одразу за трьома молодими бразильськими футболістами.
Про це повідомляє ESPN Brasil.
"Гірники" спостерігають за виступами нападника Сантоса Матеуса Шав'єра, атакувального півзахисника Греміо Габріеля Мека та 17-річного правого вінгера Атлетіку Паранаенсе Бруно Браги.
Однак серед усіх трьох варіантів пріоритетною ціллю донеччан зберігажться 18-річний Шав'єр. Сам гравець готовий перебратись у новий клуб, адже хоче продовжити розвиватись у Європі. Хоча його угода з Сантосом спливає аж вкінці 2028 року.
Матеус вже має за своєю спиною 7 матчів за основу бразильського колективу. Його вартість складає 400 тисяч євро.
Натомість про 17-річного вінгера Брагу немає багато інформації. Відомо, що він провів 10 ігор за Атлетіку Паранаенсе (4 голи). А от Мека почав виступати за першу команду Греміо із січня 2025-го (1 асист у 6 зустрічах). Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2027-го.
Нагадаємо, що Шахтар закінчив першу частину сезону УПЛ-2025/26 на другому місці турнірної таблиці, набравши 35 балів. У неділю, 22 лютого, підопічні Арди Турана проведуть свій перший офіційний матч у новому 2026 році. Донеччани зіграють проти львівських Карпат (15:30).