Динамо зіграє проти Шахтаря: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 26 туру

Олексій Мурзак — 17 квітня 2026, 18:59
Затверджено розклад матчів 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у п'ятницю, 1 травня, матчем Полтава – Кривбас, а закриватиме програму поєдинок між Рухом та Зорею, які зіграють між собою у понеділок, 4 травня.

Водночас "українське класичне" між Динамо та Шахтарем відбудеться у неділю, 3 травня. Початок о 18:00.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
26 тур

1 травня (п'ятниця)

  • 15:30 Полтава – Кривбас

2 травня (субота)

  • 13:00 Олександрія – Колос
  • 15:30 Верес – Епіцентр
  • 18:00 Карпати – ЛНЗ

3 травня (неділя)

  • 13:00 Оболонь – Кудрівка
  • 15:30 Металіст 1925 – Полісся
  • 18:00 Динамо – Шахтар

4 травня (понеділок)

  • 18:00 Рух – Зоря

Раніше були затверджені дати матчів 25 туру УПЛ.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

