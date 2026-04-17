Динамо зіграє проти Шахтаря: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 26 туру
Затверджено розклад матчів 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме тур у п'ятницю, 1 травня, матчем Полтава – Кривбас, а закриватиме програму поєдинок між Рухом та Зорею, які зіграють між собою у понеділок, 4 травня.
Водночас "українське класичне" між Динамо та Шахтарем відбудеться у неділю, 3 травня. Початок о 18:00.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
26 тур
1 травня (п'ятниця)
- 15:30 Полтава – Кривбас
2 травня (субота)
- 13:00 Олександрія – Колос
- 15:30 Верес – Епіцентр
- 18:00 Карпати – ЛНЗ
3 травня (неділя)
- 13:00 Оболонь – Кудрівка
- 15:30 Металіст 1925 – Полісся
- 18:00 Динамо – Шахтар
4 травня (понеділок)
- 18:00 Рух – Зоря
Раніше були затверджені дати матчів 25 туру УПЛ.