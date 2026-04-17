Динамо зіграє проти Шахтаря: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 26 туру

Затверджено розклад матчів 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у п'ятницю, 1 травня, матчем Полтава – Кривбас, а закриватиме програму поєдинок між Рухом та Зорею, які зіграють між собою у понеділок, 4 травня.

Водночас "українське класичне" між Динамо та Шахтарем відбудеться у неділю, 3 травня. Початок о 18:00.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

26 тур

1 травня (п'ятниця)

15:30 Полтава – Кривбас

2 травня (субота)

13:00 Олександрія – Колос

15:30 Верес – Епіцентр

18:00 Карпати – ЛНЗ

3 травня (неділя)

13:00 Оболонь – Кудрівка

15:30 Металіст 1925 – Полісся

18:00 Динамо – Шахтар

4 травня (понеділок)

18:00 Рух – Зоря

