Прагне грати у Європі: 18-річний бразилець готовий перейти у Шахтар

Донецький Шахтар близький до підписання 18-річного лівого вінгера бразильського Сантоса Матеуса Шав'єра.

Про це повідомляє Екрем Конур.

За інформацією інсайдера, трансфер може пришвидшити бажання футболіста розвиватись та продовжити кар'єру в Європі. Шав'єр готовий до переходу в український клуб.

До бразильця, який є пріоритетною ціллю донеччан, проявляли інтерес ще декілька європейських колективів. Його угода з Сантосом, за головну команду якого почав грати з січня 2025-го, розрахована до кінця 2028 року.

Transfermarkt оцінює вартість молодого футболіста у 400 тисяч євро. Портал повідомляє, що Шав'єр може зіграти на обох флангах атаки, а також у центрі поля.

Вінгер чудово проявив себе на Кубку Сан-Паулу, де відзначився 5 голами у 5 матчах. Має за своєю спиною 7 ігор за основу Сантоса (102 ігрові хвилини та без результативних дій) та 43 поєдинки за команду U-20 (16 м'ячів та 1 асист).

Нагадаємо, що Шахтар проведе перший офіційний матч у 2026 році вже у неділю, 22 лютого. "Гірники" приймуть львівські Карпати у 17 турі УПЛ-2025/26. Початок поєдинку – о 15:30.

Команда Арди Турана із 35 очками йде другим у турнірній таблиці української першості. Стільки ж набраних балів у несподіваного лідера сезону черкаського ЛНЗ.