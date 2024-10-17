Дебютанта збірної України переглядали скаути під час матчу проти Чехії

Легенда Динамо, а нині головний тренер Пахтакора Максим Шацьких повідомив, що за Іваном Калюжним слідкували скаути під час матчу з Чехією.

Про це Шацьких розповів у інтерв’ю "Динамоманії".

"Та Ванюшу я знаю, він же в нас був ще в академії Динамо… Тому я його знаю дуже добре. Так, зіграв він на дуже пристойному рівні. В принципі, те, що від нього вимагалося, він зробив. Старався руйнувати атаки, у творенні атак намагався допомагати.

Зрозуміло, що в нього є певні обмеження. Все, що він міг зі себе дістати, я думаю, він це зробив. На даний момент те, що він може, він це демонструє. Показав непоганий рівень.

Я знаю, що вже приїздили і дивилися скаути, слідкували за ним в другій грі з Чехією. У нього там було менше ігрового часу, але все одно, якщо він змусив про себе говорити, то це чогось вартує.

Не буду розкривати ці таємниці. Приїхали і подивилися, але не знаю результату цього. Повторюся, в нього було мало ігрового часу. Але якщо на нього звернули увагу, то зараз будуть потихеньку слідкувати", – сказав Шацьких.