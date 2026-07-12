ПСЖ близький до підписання воротаря збірної Японії

ПСЖ розпочав перемовини з Пармою щодо підписання японського голкіпера Дзіона Судзукі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, процес просувається швидко.

23-річний Судзукі був основним воротарем японської збірної на ЧС-2026. Команда вилетіла на стадії 1/16 фіналу, поступившись Бразилії (1:2).

Він перейшов до Парми влітку 2024 року за 7,5 млн євро з СТВВ.

У сезоні-2025/26 Дзіон зіграв за італійський клуб 22 матчі, у яких пропустив 30 голів та 6 разів відстояв на "нуль".

Напередодні ПСЖ оголосив про трансфер голкіпера Алессандро Лонгоні.