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ПСЖ близький до підписання воротаря збірної Японії

Олексій Мурзак — 12 липня 2026, 22:19
ПСЖ близький до підписання воротаря збірної Японії
Дзіон Судзукі
Getty Images

ПСЖ розпочав перемовини з Пармою щодо підписання японського голкіпера Дзіона Судзукі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, процес просувається швидко.

23-річний Судзукі був основним воротарем японської збірної на ЧС-2026. Команда вилетіла на стадії 1/16 фіналу, поступившись Бразилії (1:2).

Він перейшов до Парми влітку 2024 року за 7,5 млн євро з СТВВ.

У сезоні-2025/26 Дзіон зіграв за італійський клуб 22 матчі, у яких пропустив 30 голів та 6 разів відстояв на "нуль".

Напередодні ПСЖ оголосив про трансфер голкіпера Алессандро Лонгоні.

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