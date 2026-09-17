Виявив себе як лідер: тренер Бенфіки – про виступ Трубіна в матчі проти Мілана

Марку Сілва висловився про перемогу Бенфіки над Міланом (2:0) в першому турі Ліги Європи (2:0), згадавши Анатолія Трубіна.

Його слова передає A Bola.

Головний тренер "орлів" залишився задоволений виступом команди. Він окремо виділив гравців, які не мають постійної ігрової практики.

"Зараз легко говорити! Але з першого дня було зрозуміло, що все має бути саме так. Гравці знали це від самого початку: ми не можемо провести хороший сезон лише з 11 футболістами. Я розумію, що ті, хто грає не так багато, відчувають певне невдоволення, і мені подобається це невдоволення. Воно показує, що вони розуміють, у якому клубі перебувають. Це робота, яку зобов'язаний виконувати будь-який серйозний професіонал, попри якесь невдоволення. Трубін старанно та якісно працював і виявив себе як лідер, коли того вимагала ситуація. А Камінський виконав чудову тактичну роботу. Він може грати на фланзі та за потреби перебудовуватися в п'ятірку захисників. Я радий за нього, адже його шлях не був простим. Він був вирішальним і допомагав команді як із м'ячем, так і без нього", – сказав Сілва.

Зазначимо, що Трубін вперше вийшов на поле після десяти матчів на заміні. Він залишив свої ворота "сухими", виконавши чотири сейви.

Загалом у нинішній кампанії Анатолій зіграв три поєдинки. У них воротар пропустив два м'ячі.

Нагадаємо, що Андреа Мальдера викликав Трубіна до збірної України на найближчі матчі. Він заявив, що відсутність ігрової практики може стати проблемою для голкіпера.