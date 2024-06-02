Ювентус здобув бронзу: Фіорентина переграла Аталанту в останньому матчі Серії А

Фіорентина здобула перемогу над Аталантою в перенесеному матчі 29 туру італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3. Цікаво, що усі 5 м'ячів були забиті у першому таймі.

Чемпіонат Італії — Серія А

29 тур, 2 червня

Аталанта — Фіорентина 2:3 (2:3)

Голи: 0:1 — 6 Белотті, 1:1 — 12 Лукман, 1:2 — 19 Гонсалес, 2:2 — 32 Скальвіні, 2:3 — 45+1 Белотті.

Цей поєдинок вирішував долю бронзових нагород чемпіонату Італії. Поразка Аталанти дозволила Ювентусу зберегти третю сходинку.

Аталанта посіла 4 місце та зіграє у наступному сезоні в Лізі чемпіонів. Фіорентина завершила чемпіонат 7-ю та кваліфікувалася у Лігу конференцій.

Нагадаємо, що обидві команди є фіналістами єврокубків цього сезону. Аталанта перемогла Баєр у Лізі Європи, а Фіорентина зазнала поразки від Олімпіакоса у Лізі конференцій.