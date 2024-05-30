Олімпіакос переміг Фіорентину у фіналі Ліги конференцій: огляд матчу

Олімпіакос мінімально переграв Фіорентину у фіналі Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024 та став першим грецьким клубом, який завоював єврокубок.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 116 хвилині забив Аюба Ель-Каабі, що дозволило йому встановити рекорд за кількістю забитих м'ячів у плей-оф турнірів під егідою УЄФА.

Огляд

Ліга конференцій УЄФА

Атени, Греція

Фінал, 29 травня

Олімпіакос — Фіорентина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 116 Ель-Каабі

Олімпіакос: Цолакіс, Родіней, Рецос, Карму, Ортега (Кіні 91), Іборра, Ессе, Шикінью (Орта 77), Фортуніс (Йоветич 73), Поденсе (Масурас 106), Ель-Каабі (Ель-Арабі 122).

Фіорентіна: Терраччано, Додо, Міленкович, Куарта, Бірагі (Раньєрі 106), Мандрагора, Бонавентура (Барак 82), Артур (Данкан 74), Гонсалес (Бельтран 106), Белотті (Нзолла 59), Куаме (Іконе 82).

Попередження: Поденсе 28, Куарта 42, Куаме 79, Йоветич 94, Пасхалікас 95, Бірагі 99, Ель-Каабі 117