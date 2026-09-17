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Колишній півзахисник Ювентуса завершив кар’єру

Олег Дідух — 17 вересня 2026, 16:12
Колишній півзахисник Ювентуса завершив кар’єру
Томас Рінкон
Getty Images

Відомий венесуельський півзахисник Томас Рінкон вирішив завершити спортивну кар'єру у віці 38 років.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Останнім клубом у кар'єрі хавбека був бразильський Сантос, за який він виступав із 2023 року. Рінкон найбільше відомий виступами в італійській Серії А в 2014 – 2023 роках за Дженоа, Ювентус, Торіно та Сампдорію. З Ювентусом виграв чемпіонат і Кубок Італії 2017 року.

Також захищав кольори Маракайбо, Самори, Депортіво Тачіри та німецького Гамбурга.

У період з 2008 до 2025 року Рінкон провів 143 матчі та забив 1 гол за збірну Венесуели. Він є рекордсменом своєї національної команди за кількістю зіграних матчів.

Минулого тижня про завершення кар'єри оголосив легенда збірної Чилі Маурісіо Ісла.

Завершення кар'єри Рінкон Ювентус

Ювентус

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