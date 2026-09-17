Колишній півзахисник Ювентуса завершив кар’єру

Відомий венесуельський півзахисник Томас Рінкон вирішив завершити спортивну кар'єру у віці 38 років.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Останнім клубом у кар'єрі хавбека був бразильський Сантос, за який він виступав із 2023 року. Рінкон найбільше відомий виступами в італійській Серії А в 2014 – 2023 роках за Дженоа, Ювентус, Торіно та Сампдорію. З Ювентусом виграв чемпіонат і Кубок Італії 2017 року.

Також захищав кольори Маракайбо, Самори, Депортіво Тачіри та німецького Гамбурга.

У період з 2008 до 2025 року Рінкон провів 143 матчі та забив 1 гол за збірну Венесуели. Він є рекордсменом своєї національної команди за кількістю зіграних матчів.

Минулого тижня про завершення кар'єри оголосив легенда збірної Чилі Маурісіо Ісла.