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Ювентус може втратити захисника до кінця сезону

Олег Дідух — 13 листопада 2024, 15:07
Ювентус може втратити захисника до кінця сезону
Хуан Кабаль
ФК Ювентус

Центральний захисник туринського Ювентуса Хуан Кабаль отримав травму коліна у розташуванні збірної Колумбії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Точний діагноз поки що не відомий, проте, з високою часткою ймовірності, мова йде про розрив хрестоподібних зв’язок. Якщо лікарі підтвердять цей діагноз, то Кабаль у поточному сезоні більше не зіграє.

23-річний колумбієць перейшов у Ювентус влітку поточного року з Верони за 12,8 мільйони євро. У поточному сезоні на рахунку захисника 1 асист у 9 матчах за туринський клуб у всіх турнірах. Команда Тіаго Мотти наразі посідає 6 місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше Ювентус провів переговори з французьким півзахисником Полем Погба щодо розірвання контракту.

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Ювентус

Ювентус провів переговори з Погба
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