Ювентус оголосив про трансфер 23-річного захисника Верони

Туринський Ювентус підписав 23-річного колумбійського захисника Верони Хуана Кабаля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з оборонцем розрахована до літа 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, трансфер коштував Ювентусу 11 млн євро, який буде виплачено трьома траншами.

Кабаль перейшов у Верону влітку 2022 року. У минулому сезоні на рахунку гравця 22 матчі у Серії А.

Welcome to Juventus, Juan Cabal! ⚪️⚫️🙌 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 18, 2024

Напередодні півзахисник збірної Франції Адрієн Рабйо покинув Ювентус на правах вільного агента. Півзахисник відмовився продовжувати контракт зі "старою синьйорою".