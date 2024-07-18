Ювентус оголосив про трансфер 23-річного захисника Верони
Туринський Ювентус підписав 23-річного колумбійського захисника Верони Хуана Кабаля.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода з оборонцем розрахована до літа 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
За інформацією ЗМІ, трансфер коштував Ювентусу 11 млн євро, який буде виплачено трьома траншами.
Кабаль перейшов у Верону влітку 2022 року. У минулому сезоні на рахунку гравця 22 матчі у Серії А.
Напередодні півзахисник збірної Франції Адрієн Рабйо покинув Ювентус на правах вільного агента. Півзахисник відмовився продовжувати контракт зі "старою синьйорою".