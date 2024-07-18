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Ювентус оголосив про трансфер 23-річного захисника Верони

Олександр Булава — 18 липня, 21:50
Ювентус оголосив про трансфер 23-річного захисника Верони

Туринський Ювентус підписав 23-річного колумбійського захисника Верони Хуана Кабаля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з оборонцем розрахована до літа 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, трансфер коштував Ювентусу 11 млн євро, який буде виплачено трьома траншами.

Кабаль перейшов у Верону влітку 2022 року. У минулому сезоні на рахунку гравця 22 матчі у Серії А.

Напередодні півзахисник збірної Франції Адрієн Рабйо покинув Ювентус на правах вільного агента. Півзахисник відмовився продовжувати контракт зі "старою синьйорою".

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