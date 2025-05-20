Стало відомо майбутнє Тудора на чолі Ювентуса
Спортивний директор туринського Ювентуса Крістіано Джунтолі оцінив перспективи Ігора Тудора на посаді головного тренера команди.
Думку функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Майбутнє Тудора? Дозвольне сказати, що в нього все добре. Він має великий вплив на команду.
Він точно працюватиме з Ювентусом на клубному чемпіонаті світу, а далі будемо дивитись", – розповів Джунтолі.
У березні 2025-го Ювентус звільнив головного тренера Тьяго Мотту та тимчасово призначив на посаду хорватського спеціаліста.
На чолі "бьянконері" фахівець провів 8 матчів, в яких здобув чотири перемоги, три нічиї та одного разу програв (1:0 Пармі).
Наразі Ювентус веде відчайдушну боротьбу за чільну четвірку у турнірній таблиці, яка дозволить команди виступити в Лізі чемпіонів наступного сезону. Туринці мають 67 очок та на один заліковий бал випереджають п'яту Рому.
У завершальному матчі чемпіонату "зебри" гратимуть з Венецією – поєдинок відбудеться 25 травня о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що син тренера Мілана залишить Ювентус наприкінці сезону.