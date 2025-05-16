Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Син тренера Мілана залишить Ювентус влітку

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 08:01
Син тренера Мілана залишить Ювентус влітку
Франсішку Консейсау
Getty images

Нападник туринського Ювентуса Франсішку Консейсау залишить свій клуб влітку по завершенню орендної угоди та повернеться у Порту.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Зебри" вирішили не активувати опцію викупу португальського футболіста, яка становить 30 млн євро.

Зазначається, що у послугах Консейсау більше не зацікавлений Ігор Тудор, який очолив Ювентус за ходом другої частини сезону. Агент португальця вже розпочав пошуки клубу для свого клієнта.

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

Портал Tansfermarkt оцінює Консейсау у 36 млн євро. Зазначимо, що батько футболіста, Сержіу, очолює наразі Мілан.

Раніше повідомлялось, що Мілан готовий запросити тренера Болоньї на місце Консейсау.

Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Ювентус Франсішку Консейсау

Франсішку Консейсау

Син тренера Мілана ризикує залишити Ювентус після звільнення Мотти
Ювентус планує викупити півзахисника Порту Консейсана
Ювентус вирішив викупити вінгера збірної Португалії
Ювентус узгодив умови особистого контракту з вінгером Порту

Останні новини