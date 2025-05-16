Син тренера Мілана залишить Ювентус влітку

Нападник туринського Ювентуса Франсішку Консейсау залишить свій клуб влітку по завершенню орендної угоди та повернеться у Порту.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Зебри" вирішили не активувати опцію викупу португальського футболіста, яка становить 30 млн євро.

Francisco #Conceicao will leave #Juventus at the end of the season. He is no longer in #Juve’s Plans as revealed last February. Bianconeri won’t trigger the release clause (30M) to sign him from #Porto on a permanent deal. His agent is already working to find a solution… https://t.co/7VO68xO8nY — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 16, 2025

Зазначається, що у послугах Консейсау більше не зацікавлений Ігор Тудор, який очолив Ювентус за ходом другої частини сезону. Агент португальця вже розпочав пошуки клубу для свого клієнта.

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

Портал Tansfermarkt оцінює Консейсау у 36 млн євро. Зазначимо, що батько футболіста, Сержіу, очолює наразі Мілан.

Раніше повідомлялось, що Мілан готовий запросити тренера Болоньї на місце Консейсау.