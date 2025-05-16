Син тренера Мілана залишить Ювентус влітку
Нападник туринського Ювентуса Франсішку Консейсау залишить свій клуб влітку по завершенню орендної угоди та повернеться у Порту.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
"Зебри" вирішили не активувати опцію викупу португальського футболіста, яка становить 30 млн євро.
Зазначається, що у послугах Консейсау більше не зацікавлений Ігор Тудор, який очолив Ювентус за ходом другої частини сезону. Агент португальця вже розпочав пошуки клубу для свого клієнта.
У сезоні-2024/25 вінгер зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.
Портал Tansfermarkt оцінює Консейсау у 36 млн євро. Зазначимо, що батько футболіста, Сержіу, очолює наразі Мілан.
Раніше повідомлялось, що Мілан готовий запросити тренера Болоньї на місце Консейсау.