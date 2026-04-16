Манчестер Сіті оголосив про відхід зірки клубу

Олег Дідух — 16 квітня 2026, 18:19
Манчестер Сіті оголосив про відхід зірки клубу
Бернарду Сілва
ФК Манчестер Сіті

Португальський півзахисник Бернарду Сілва покине Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Ще 6 квітня асистент головного тренера Манчестер Сіті Пеп Лейндерс анонсував відхід 31-річного португальця наприкінці поточного сезону. Тепер же ця інформація була підтверджена офіційно.

Нагадаємо, що Сілва виступає за клуб із Манчестера з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "містян" вже 451 матч (76 голів та 77 асистів).

У цьому сезоні 31-річний атакувальний півзахисник вже взяв участь у 43-х матчах в усіх турнірах за Манчестер Сіті, у яких забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

У складі Манчестер Сіті Бернарду Сілва 6 разів ставав чемпіоном Англії, а у 2023 році виграв Лігу чемпіонів. Також 5 разів вигравав Кубок ліги, двічі Кубок Англії, тричі – Суперкубок Англії, а в 2024 році – клубний чемпіонат світу.

Бернарду Сілва Манчестер Сіті

Манчестер Сіті

