Манчестер Сіті оголосив про відхід зірки клубу

Португальський півзахисник Бернарду Сілва покине Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Ще 6 квітня асистент головного тренера Манчестер Сіті Пеп Лейндерс анонсував відхід 31-річного португальця наприкінці поточного сезону. Тепер же ця інформація була підтверджена офіційно.

Нагадаємо, що Сілва виступає за клуб із Манчестера з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "містян" вже 451 матч (76 голів та 77 асистів).

У цьому сезоні 31-річний атакувальний півзахисник вже взяв участь у 43-х матчах в усіх турнірах за Манчестер Сіті, у яких забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

У складі Манчестер Сіті Бернарду Сілва 6 разів ставав чемпіоном Англії, а у 2023 році виграв Лігу чемпіонів. Також 5 разів вигравав Кубок ліги, двічі Кубок Англії, тричі – Суперкубок Англії, а в 2024 році – клубний чемпіонат світу.