Ювентус продовжив контракт із ключовим хавбеком
Вестон Маккенні
juventus.com
Центральний півзахисник збірної США Вестон Маккенні продовжив контракт із туринським Ювентусом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода розрахована до літа 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Термін дії попереднього контракту завершувався наприкінці поточного сезону.
27-річний американець виступає за Ювентус з літа 2021 року. В поточному сезоні на його рахунку 8 голів і 7 асистів у 37 матчах за туринський клуб у всіх турнірах. Трансферна вартість Маккенні наразі оцінюється в 22 мільйони євро.
Напередодні стало відомо, що Ювентус має намір підписати новий контракт з капітаном команди Мануелем Локателлі, а також продовжити співпрацю з наставником клубу Лучано Спаллетті.