Інсайдер розкрив термін нового контракту Спаллетті з Ювентусом

Лучано Спаллетті продовжить роботу на чолі туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією відомого інсайдера, сторони досягли домовленості про пролонгацію контракту. Нова угода буде розрахована до 2028 року.

Італійський коуч готовий залишитись біля керма "старої синьйори", попри зацікавленість від двох інших клубів, назви яких не розголошуються.

Раніше про продовження співпраці повідомляв інший авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, який процитував слова спортивного директора туринського гранда Джорджо К'єлліні.

Чинний контракт Спаллетті з Ювентусом розрахований до кінця поточного сезону-2025/26. Наразі його команда з 46 балами після 26 турів посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, що Лучано очолює "стару синьйору" з жовтня 2025-го. Відтоді провів на чолі команди 26 ігор.

25 лютого Ювентус переміг Галатасарай 3:2, але вилетів із 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Адже перша гра закінчилась звитягою турецького клубу 2:5.