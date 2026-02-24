Ювентус узгодив новий контракт із ключовим хавбеком

Центральний півзахисник збірної США Вестон Маккенні незабаром продовжить контракт із туринським Ювентусом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нова угода буде розрахована до літа 2030 року. Термін дії поточного контракту завершується наприкінці поточного сезону.

Тривалий час підписання нової угоди було під великим питанням. Інтерес до Маккенні проявляли Інтер, Мілан, Рома, Марсель, Астон Вілла та клуби МЛС. Проте хавбек зрештою ухвалив рішення залишитися в Турині.

27-річний американець виступає за Ювентус з літа 2021 року. В поточному сезоні на його рахунку 7 голів і 7 асистів у 36 матчах за туринський клуб у всіх турнірах. Трансферна вартість Маккенні наразі оцінюється в 22 мільйони євро.