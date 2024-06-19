Ювентус не може домовитися з Маккенні, щодо його відходу
Туринський Ювентус не може домовитися зі своїм американським півзахисником Вестоном Маккенні по відходу футболіста.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією інсайдера, сторони не досягли угоди після сьогоднішньої зустрічі.
Маккенні може бути виключений з угоди по обміну хавбека Астон Вілли Дугласа Луїса. Англійський та італійський клуби розглядають інші варіанти.
Маккені перейшов у Ювентус із Лідса влітку 2023 року. У минулому сезоні відіграв 38 матчів у всіх турнірах та віддав 10 результативних передач.
Раніше ми повідомляли, що "стара синьйора" може підписати Луїса та його дівчину-футболістку.