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Ювентус погодив новий контракт з гравцем збірної США

Руслан Травкін — 23 серпня, 11:04
Ювентус погодив новий контракт з гравцем збірної США
Вестон Маккенні
Getty images

Туринський Ювентус погодив деталі нового контракту з американським футболістом Вестоном Маккенні.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Хавбек та клуб домовилися про договір до кінця сезону-2025/26.

25-річний гравець приєднався до "старої синьйори" перед сезоном 2020/21. Його придбали у німецького Шальке.

Очікувалось, що через небажання підписувати новий контракт туринський клуб продасть Вестона.

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