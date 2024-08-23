Ювентус погодив новий контракт з гравцем збірної США
Вестон Маккенні
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Туринський Ювентус погодив деталі нового контракту з американським футболістом Вестоном Маккенні.
Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
Хавбек та клуб домовилися про договір до кінця сезону-2025/26.
25-річний гравець приєднався до "старої синьйори" перед сезоном 2020/21. Його придбали у німецького Шальке.
Очікувалось, що через небажання підписувати новий контракт туринський клуб продасть Вестона.