Ювентус погодив новий контракт з гравцем збірної США

Туринський Ювентус погодив деталі нового контракту з американським футболістом Вестоном Маккенні.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Хавбек та клуб домовилися про договір до кінця сезону-2025/26.

25-річний гравець приєднався до "старої синьйори" перед сезоном 2020/21. Його придбали у німецького Шальке.

⚪️⚫️🇺🇸 Weston McKennie signs new deal at Juventus valid until June 2026 later today.



Confirmed. 🔐✍🏻 pic.twitter.com/3txHlPeJP8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024

Очікувалось, що через небажання підписувати новий контракт туринський клуб продасть Вестона.