Ювентус хоче продовжити контракт з капітаном команди

Ювентус має намір підписати новий контракт з капітаном команди Мануелем Локателлі.

Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією видання, клуб готує нову угоду, яка може бути розрахована до літа 2030 року (чинний контракт гравця завершується у 2028 році).

У разі підписання нової угоди зарплата хавбека складе близько 4 мільйонів євро за сезон, а сам він також зацікавлений у продовженні кар'єри в Турині.

У поточному сезоні він провів 36 матчів, забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ювентус шукає варіанти трансферу нападника Віктор Осімгена, а також планує продовжити контракт з головним тренером команди Лучано Спаллетті.