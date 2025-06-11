Ювентус підпише новий контракт з головним тренером
Ігор Тудор
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Туринський Ювентус хоче зберегти Ігора Тудора на посаді головного тренера і незабаром підпише з ним новий контракт.
Про це пише Фабріціо Романо.
Повідомляється, що угоду вже погоджено і офіційне підписання контракту відбудеться у п’ятницю, 13 червня. Новий контракт Тудора і Ювентуса буде чинним до червня 2027 року.
Одним з аргументів продовження співпраці з хорватом стала повна довіра менеджменту клубу. Зокрема, і легендарного Джорджо К'єлліні.
Ігор Тудор очолив туринський клуб в березні цього року. На цій посаді він змінив португальця Тіаго Мотту. Спершу 47-річний хорватський фахівець розглядався як тимчасовий варіант до завершення поточного сезону.
Раніше стало відомо, що тренер, який працював у Шахтарі, очолив Монцу.