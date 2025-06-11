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Ювентус підпише новий контракт з головним тренером

Андрій Мошкун — 11 червня 2025, 23:26
Ювентус підпише новий контракт з головним тренером
Ігор Тудор
Getty Images

Туринський Ювентус хоче зберегти Ігора Тудора на посаді головного тренера і незабаром підпише з ним новий контракт.

Про це пише Фабріціо Романо.

Повідомляється, що угоду вже погоджено і офіційне підписання контракту відбудеться у п’ятницю, 13 червня. Новий контракт Тудора і Ювентуса буде чинним до червня 2027 року.

Одним з аргументів продовження співпраці з хорватом стала повна довіра менеджменту клубу. Зокрема, і легендарного Джорджо К'єлліні.

Ігор Тудор очолив туринський клуб в березні цього року. На цій посаді він змінив португальця Тіаго Мотту. Спершу 47-річний хорватський фахівець розглядався як тимчасовий варіант до завершення поточного сезону.

Раніше стало відомо, що тренер, який працював у Шахтарі, очолив Монцу.

Головний тренер Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Ігор Тудор

Ігор Тудор

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