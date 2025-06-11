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Тренер, який працював у Шахтарі, очолив Монцу

Олег Дідух — 11 червня 2025, 16:42
Тренер, який працював у Шахтарі, очолив Монцу
Паоло Б'янко
ФК Монца

Новим головним тренером Монци став Паоло Б’янко.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 47-річним фахівцем розрахований на два роки з опцією продовження ще на рік. Попереднім місцем роботи Б’янко був Фрозіноне. Також тренер має досвід самостійної тренерської роботи з Моденою, Сіракузою та Леонціо.

Протягом багатьох років входив у тренерський штаб Роберто Де Дзербі в Сассуоло та донецькому Шахтарі. У 2022 – 2023 роках був асистентом Массіміліано Аллегрі в туринському Ювентусі.

Нагадаємо, минулий сезон Монца завершила на останньому, 20 місці в Серії А та вилетіла до Серії В. Після завершення чемпіонату Алессандро Неста подав у відставку з посади головного тренера Монци.

Монца Чемпіонат Італії, Серія B

Монца

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