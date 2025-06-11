Тренер, який працював у Шахтарі, очолив Монцу

Новим головним тренером Монци став Паоло Б’янко.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 47-річним фахівцем розрахований на два роки з опцією продовження ще на рік. Попереднім місцем роботи Б’янко був Фрозіноне. Також тренер має досвід самостійної тренерської роботи з Моденою, Сіракузою та Леонціо.

Протягом багатьох років входив у тренерський штаб Роберто Де Дзербі в Сассуоло та донецькому Шахтарі. У 2022 – 2023 роках був асистентом Массіміліано Аллегрі в туринському Ювентусі.

Нагадаємо, минулий сезон Монца завершила на останньому, 20 місці в Серії А та вилетіла до Серії В. Після завершення чемпіонату Алессандро Неста подав у відставку з посади головного тренера Монци.