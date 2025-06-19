Коло Муані не хоче повертатись до ПСЖ після оренди в Ювентусі
Рандаль Коло Муані
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Нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані, який виступає за Ювентус на правах оренди, не хоче повертатись у Францію.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Футболіст хоче залишитись у Турині, де він знову почав регулярно забивати. "Бьянконері", своєю чергою, також намагаються залишити Коло Муані у своєму складі, розпочавши відповідні переговори з чемпіоном Франції.
Нагадаємо, форвард перебрався до туринців взимку 2025 року та за цей час зіграв 20 матчів, у яких забив 10 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.
Портал Transfermarkt оцінює 26-річного Рандаля у 30 мільйонів євро.
Зазначимо, що напередодні завершився матч клубного чемпіонату світу між Ювентусом та Аль-Айном, в якому Коло Муані відзначився дублем.