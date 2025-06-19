Коло Муані не хоче повертатись до ПСЖ після оренди в Ювентусі

Нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані, який виступає за Ювентус на правах оренди, не хоче повертатись у Францію.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Футболіст хоче залишитись у Турині, де він знову почав регулярно забивати. "Бьянконері", своєю чергою, також намагаються залишити Коло Муані у своєму складі, розпочавши відповідні переговори з чемпіоном Франції.

#Juventus’ Plans for Randal #KoloMuani are the same: #Juve want to keep him and are working to try to reach an deal with #PSG to extend the loan (with an option or obligation to buy upon reaching certain conditions). The striker wants to stay at Juve and won’t return to #Paris https://t.co/1E3mNDXGWp — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 19, 2025

Нагадаємо, форвард перебрався до туринців взимку 2025 року та за цей час зіграв 20 матчів, у яких забив 10 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює 26-річного Рандаля у 30 мільйонів євро.

Зазначимо, що напередодні завершився матч клубного чемпіонату світу між Ювентусом та Аль-Айном, в якому Коло Муані відзначився дублем.