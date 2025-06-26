Ювентус хоче підсилитися нападником, який нещодавно забивав збірній Україні

Туринський Ювентус хоче підписати канадського форварда Джонатана Девіда.

Про це інформує Ніколо Скіра.

"Б'янконері" готові запропонувати форварду Лілля довгостроковий контракт із зарплатою 5,5 мільйона євро на рік без урахування бонусів. Контракт Девіда та французького клубу завершується у липні цього року.

Наразі тривають переговори між Ювентусом і представниками гравця щодо фінальних умов угоди. Основною перепоною залишається підписний бонус для Девіда та комісійні виплати його агенту й посередникам.

У сезоні 2024/25 Джонатан Девід забив 25 голів і віддав 12 асистів у 49 матчах за Лілль у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.

Зазначимо, що у складі збірної Канади Девід зробив дубль у ворота збірної України в рамках Сanadian Shield. В тому матчі господарі турніру перемогли нашу збірну з рахунком 4:2.

Раніше Лілль офіційно оголосив про відхід канадця та ще шести футболістів.