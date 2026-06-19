Девід став найкращим гравцем матчу з Катаром у 2 турі ЧС-2026 та встановив історичний рекорд

Центрального нападника збірної Канади та туринського Ювентуса Джонатана Девіда визнали найкращим гравцем поєдинку проти Катару в 2-му турі групового етапу чемпіонату світу. Окрім цієї нагороди, 26-річний форвард відзначився унікальним досягненням в історії світових першостей.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Завдяки трьом забитим м'ячам Девід став першим футболістом з 1966 року, якому вдалося оформити хеттрик на домашньому мундіалі. Востаннє подібне досягнення підкорювалося англійському екснападнику Вест Гема Джеффу Герсту під час фінального поєдинку світової першості 1966 року проти Німеччини (4:2 – перемога "трьох левів").

Нагадаємо, що збірна Канади розгромила Катар із рахунком 6:0 у матчі другого туру групи B на чемпіонаті світу 2026 року. Це дебютна перемога для "кленових листів" на мундіалях, яка дозволила команді набрати 4 очки та очолити турнірну таблицю свого квартету. Поєдинок також запам'ятався травмою Ісмаеля Коне, його виносили на ношах.