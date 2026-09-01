Атлетико оголосив про перехід Девіса з Ювентуса

26-річний канадський центральний нападник Ювентуса Джонатан Девід продовжить кар'єру у складі мадридського Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2026/27. Фінансові деталі не розголошуються.

Зауважимо, що Девід доєднався до розташування "Старої синьйори" влітку 2025 року, перейшовши на правах вільного агента із французького Лілля.

За цей час нападник провів за туринський колектив 46 матчів, у яких відзначився 8 голами та 5 асистами.

Окрім того, за спиною в Девіда 82 поєдинки за національну збірну (42 забиті м'ячі та 20 результативних передач). У складі "кленових листів" 26-річний гравець поїхав на цьогорічний чемпіонат світу, де вилетів разом із командою в 1/8 від національної команди Марокко (0:3).

Запам'ятався Девід на турнірі хеттриком, який він оформив у матчі другого туру групового етапу проти Катару (6:0).