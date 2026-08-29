Атлетико Мадрид хоче підписати канадського нападника, який оформив хеттрик на ЧС-2026 – Романо

26-річний канадський центральний нападник Ювентуса Джонатан Девід може продовжити кар'єру у складі мадридського Атлетико.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, представники "матрацників" вже ведуть переговори щодо цього трансферу із гравцем та його клубом. Девід є одним із трьох головних кандидатів мадридського колективу, аби закрити позицію у центрі нападу.

Успіх цих переговорів буде залежати від умов, які запропонує Атлетико.

Зауважимо, що Девід доєднався до розташування "Старої синьйори" влітку 2025 року, перейшовши на правах вільного агента із французького Лілля.

За цей час нападник провів за туринський колектив 46 матчів, у яких відзначився 8 голами та 5 асистами.

Окрім того, за спиною в Девіда 82 поєдинки за національну збірну (42 забиті м'ячі та 20 результативних передач). У складі "кленових листів" 26-річний гравець поїхав на цьогорічний чемпіонат світу, де вилетів разом із командою в 1/8 від національної команди Марокко (0:3).

Запам'ятався Девід на турнірі хеттриком, який він оформив у матчі другого туру групового етапу проти Катару (6:0).