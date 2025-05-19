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Лілль оголосив про відхід зіркового форварда та ще шести гравців

Олексій Мурзак — 19 травня 2025, 15:15
Лілль оголосив про відхід зіркового форварда та ще шести гравців
Джонатан Девід
x.com/LOSC

Лілль оголосив про відхід семи футболістів, з якими закінчилися контракти.

Про це повідомила пресслужба франузького клубу.

Так, "догів" залишили голкіпер Віто Манноне, захисник Самюель Умтіті, півзахисники Ремі Кабелла, Ейнджел Гомес і Мітчел Баккер, а також нападники Чуба Акпом і найкращий бомбардир команди в поточному сезоні Джонатан Девід.

У сезоні-2024/25 він зіграв 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 25 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

Зазначимо, що канадець взагалі є третім бомбардиром в історії Лілля. За 5 сезонів він забив 109 голів у 231 матчі.

Раніше повідомлялося, що в послугах нападника Лілля зацікавлений Ювентус. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість у 45 млн євро.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Лілль Джонатан Девід

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