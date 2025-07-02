Нещодавно двічі забивав Україні: Ювентус близький до підписання нападника

Туринський Ювентус незабаром підпише контракт з канадським форвардом Джонатаном Девідом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб досягнув усної домовленості щодо всіх деталей співпраці з 25-річним канадцем. Сторони домовилися про довгостроковий контракт.

Зараз Девід готується до проходження медогляду. Після цього нападник підпише контракт з Ювентусом.

Нагадаємо, що Девід покинув Лілль вільним агентом. У минулому сезоні він забив 25 голів та віддав 12 асистів у 49 матчах. Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.

Зазначимо, що у складі збірної Канади Девід зробив дубль у ворота збірної України в рамках Сanadian Shield. В тому матчі господарі турніру перемогли нашу збірну з рахунком 4:2.

Раніше повідомлялося, що Ювентус мінімально поступився Реалу і вилетів з клубного ЧС.