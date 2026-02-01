Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус підпише гравця з академії Манчестер Сіті

Олександр Булава — 1 лютого 2026, 13:08
Ювентус підпише гравця з академії Манчестер Сіті
Манчестер Сіті

Туринський Ювентус узгодив з Манчестер Сіті перехід 19-річного Джастіна Обоавводуо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нападник спочатку виступатиме за Ювентус Некст Джен.

У поточному сезоні він зіграв 18 матчів за молодіжну команду містян, забивши 6 голів і віддавши 5 результативних передач.

Напередодні туринський клуб домовився з Ніццою про трансфер вінгера Жеремі Бога. Перехід відбудеться на правах оренди, яка включатиме опцію викупу. Сьогодні гравець пройде медичний огляд.

Нагадаємо, що нещодавно Ювентус програв суд щодо невиплаченої зарплати для зіркового форварда Кріштіану Роналду.

Манчестер Сіті Футбольні трансфери Ювентус

Ювентус

Ювентус узгодив трансфер Бога: вінгер відмовився грати за Ніццу після нападу фанатів
Ювентус підпише 19-річного таланта з Баварії – інсайдер
Ідеальний прес та силіконові груди: кохана легенди Ювентуса похизувалася гарячими фото у басейні
Челсі хоче перехопити орендованого Ноттінгемом хавбека Ювентуса
Ювентус – Бенфіка 2:0. Як "стара синьйора" приборкала "орлів" Моурінью

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік