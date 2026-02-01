Ювентус підпише гравця з академії Манчестер Сіті

Туринський Ювентус узгодив з Манчестер Сіті перехід 19-річного Джастіна Обоавводуо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нападник спочатку виступатиме за Ювентус Некст Джен.

У поточному сезоні він зіграв 18 матчів за молодіжну команду містян, забивши 6 голів і віддавши 5 результативних передач.

🚨⚪️⚫️ Juventus agree deal to sign Justin Oboavwoduo from Manchester City Academy.



2006 born talent joins after Ličina deal done with FC Bayern, one more for Juve initially with U23 project. pic.twitter.com/T9yybrkv5A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Напередодні туринський клуб домовився з Ніццою про трансфер вінгера Жеремі Бога. Перехід відбудеться на правах оренди, яка включатиме опцію викупу. Сьогодні гравець пройде медичний огляд.

Нагадаємо, що нещодавно Ювентус програв суд щодо невиплаченої зарплати для зіркового форварда Кріштіану Роналду.