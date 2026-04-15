Ювентус близький до продовження контракту з хавбеком
Мануель Локателлі
Ювентус і півзахисник команди Мануель Локателлі близькі до продовження співпраці.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією видання, новий контракт гравця з туринцями буде розрахований до 2030 року, тоді як чинна угода діє до 2028 року.
Раніше стало відомо, що у разі підписання нової угоди зарплата хавбека складе близько 4 мільйонів євро.
У поточному сезоні на його рахунку 41 проведений матч, де він забив 3 голи та віддав 2 результативних передачі.
Напередодні повідомлялося. що Ювентус досяг домовленості з вінгером Жеремі Бога щодо підписання довгострокового контракту.