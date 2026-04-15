Ювентус близький до продовження контракту з хавбеком

Ювентус і півзахисник команди Мануель Локателлі близькі до продовження співпраці.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, новий контракт гравця з туринцями буде розрахований до 2030 року, тоді як чинна угода діє до 2028 року.

Раніше стало відомо, що у разі підписання нової угоди зарплата хавбека складе близько 4 мільйонів євро.

У поточному сезоні на його рахунку 41 проведений матч, де він забив 3 голи та віддав 2 результативних передачі.

Напередодні повідомлялося. що Ювентус досяг домовленості з вінгером Жеремі Бога щодо підписання довгострокового контракту.