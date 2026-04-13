Ювентус змушений викупити орендованого форварда у РБ Лейпциг

Нападник збірної Бельгії Лої Опенда стане повноцінним гравцем туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Влітку минулого року Ювентус орендував Опенда у німецького РБ Лейпциг за 3,25 мільйона євро з опцією викупу за 42,75 мільйона, яка ставала обов'язковою за досягнення певних умов. Ці умови були досягнуті – таким чином, Ювентус зобов'язаний викупити 26-річного нападника.

При цьому Опенда не виправдовує сподівань туринського клубу: в 33 матчах за клуб він відзначився лише 2 забитими голами. Тому після викупу нападника Ювентус буде намагатися позбутися його влітку поточного року. Transfermarkt оцінює вартість бельгійця у 32 мільйони євро.

